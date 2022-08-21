Огромный триколор повесили на самой высокой точке Херсона ко Дню флага России

Общественные активисты Херсонской области вместе с офицерами ВС РФ установили большой российский флаг на местной телевышке. Размер полотна составил шесть метров в длину и четыре — в высоту. Мероприятие приурочено ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Офицеры водрузили российский флаг на самой высокой точке освобождённого Херсона. Видео © t.me / "Херсонский вестник"

"Самый большой российский флаг водружён на самой высокой точке освобождённой Украины в Херсоне. Российские офицеры водрузили триколор на высоте 202 метра над землёй", — сообщается в телеграм-канале "Херсонский вестник".