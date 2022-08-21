СК: Убийство дочери политолога Дугина было заказным

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, было заказным. Приоритетную версию следствия сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"С учётом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", — уточнили в СК РФ.