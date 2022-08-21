СК: Убийство дочери политолога Дугина было заказным
Дарья Дугина на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, было заказным. Приоритетную версию следствия сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
"С учётом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", — уточнили в СК РФ.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.