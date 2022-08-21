Прилепин предположил, кто ещё мог погибнуть при подрыве автомобиля Дарьи Дугиной
Писатель Захар Прилепин перечислил, чьи ещё машины стояли на парковке, где был подорван внедорожник политолога и общественного деятеля Дарьи Дугиной, поддерживавшей спецоперацию России на Украине. Об этом пишет RT.
"Вчера вечером с фестиваля, с той же общей стоянки, уезжали: соорганизатор фестиваля, давний друг Донбасса и его ополченских командиров Эдуард Бояков вместе со всей своей семьёй; наш друг и брат все эти годы Алексей Джанго Поддубный со своей семьёй; наш друг и брат Дмитрий Ревякин со своей семьёй и командой; скрипач Пётр Лундстрем со своей семьёй", — рассказал Прилепин.
Он уточнил, что фестиваль "Традиция" в усадьбе Захарово в Подмосковье проходит постоянно с 2014 года и объединяет людей, для которых "Донбасс — это своё, это личная боль". Накануне там были и военкоры, пишущие о спецоперации, — Анна Долгарева и Аким Апачев, а также бойцы, ополченцы, донецкие и луганские резервисты.
По словам Прилепина, Дарья и её отец, активист и политолог Александр Дугин, всегда посещали мероприятие, как и в этот раз. Девушка "выехала на считаные минуты раньше общего потока", иначе жертв могло быть гораздо больше, предполагает писатель. Он добавил, что сам Дугин должен был сесть во внедорожник с дочерью, но передумал в последние минуты.
"Под машину было подложено взрывное устройство, которое буквально выбросило машину с трассы. Автомобиль разнесло так, что даже номера не могли найти", — отметил Прилепин.
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Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
ТАСС / Александр Щербак