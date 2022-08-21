Прилепин предположил, кто ещё мог погибнуть при подрыве автомобиля Дарьи Дугиной

Писатель Захар Прилепин перечислил, чьи ещё машины стояли на парковке, где был подорван внедорожник политолога и общественного деятеля Дарьи Дугиной, поддерживавшей спецоперацию России на Украине. Об этом пишет RT.

"Вчера вечером с фестиваля, с той же общей стоянки, уезжали: соорганизатор фестиваля, давний друг Донбасса и его ополченских командиров Эдуард Бояков вместе со всей своей семьёй; наш друг и брат все эти годы Алексей Джанго Поддубный со своей семьёй; наш друг и брат Дмитрий Ревякин со своей семьёй и командой; скрипач Пётр Лундстрем со своей семьёй", — рассказал Прилепин.

Он уточнил, что фестиваль "Традиция" в усадьбе Захарово в Подмосковье проходит постоянно с 2014 года и объединяет людей, для которых "Донбасс — это своё, это личная боль". Накануне там были и военкоры, пишущие о спецоперации, — Анна Долгарева и Аким Апачев, а также бойцы, ополченцы, донецкие и луганские резервисты.

По словам Прилепина, Дарья и её отец, активист и политолог Александр Дугин, всегда посещали мероприятие, как и в этот раз. Девушка "выехала на считаные минуты раньше общего потока", иначе жертв могло быть гораздо больше, предполагает писатель. Он добавил, что сам Дугин должен был сесть во внедорожник с дочерью, но передумал в последние минуты.