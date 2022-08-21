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Опубликовано 21 августа 2022, 08:35
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Шойгу заявил, что истребители Су-57 блестяще показали себя в ходе "Операции Z"

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 блестяще показали себя в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолёт показал себя блестяще. Самолёт имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу", — сказал Шойгу.

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Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен 20 июля на МАКС-2021. В РФ до сих пор не было аналогов этого самолёта. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, а также высокие лётно-технические характеристики. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал главное преимущество самолёта, позже Сергей Шойгу рассказал о новых ракетах для Су-57, перед которыми бессильны даже стелс-технологии.

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Александра Васильева
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