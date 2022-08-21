Гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время спецоперации на Украине наносятся удары по особо важным целям. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Её фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям... Такой ракеты ни у кого ещё нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить", — пояснил глава Минобороны.