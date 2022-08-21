Шойгу рассказал о применении гиперзвуковых "Кинжалов" на Украине
Шойгу: Ракетой "Кинжал" наносятся удары по особо важным целям на Украине
Гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время спецоперации на Украине наносятся удары по особо важным целям. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".
"Её фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям... Такой ракеты ни у кого ещё нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить", — пояснил глава Минобороны.
Он напомнил, что "Кинжал" способен развивать скорость более 10 махов. По пути следования он способен менять траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. По словам Шойгу, войска России три раза использовали эту гиперзвуковую ракету в ходе "Операции Z".
Напомним, 19 марта стало известно, что "Кинжалами" нанесли удар по украинскому подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковской области, а также по складам горючего в Николаевской области. 11 апреля российские войска уничтожили "Кинжалом" заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр. Применение ракетного комплекса в ходе спецоперации подтвердило его эффективность, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ТАСС / Минобороны РФ