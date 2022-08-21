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21 августа, 08:07

Обломки по всей дороге: Появилось видео работы следователей на месте подрыва машины с дочерью Дугина

Появилось видео работы следователей на месте подрыва машины с дочерью Дугина

Следствие прорабатывает различные версии трагедии, в результате которой сегодня при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина — дочь политолога, общественника и философа Александра Дугина. Как сообщили в Следственном комитете, на данный момент криминалисты изучают место происшествия, по результатам осмотра которого будет назначен ряд экспертиз. Кадры работы опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Следователи работают на месте происшествия. Видео © t.me / Следком

"В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая", — сообщили в СК.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины

Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины

Между тем политолог Марат Баширов предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. С ним солидарен и блогер Егор Холмогоров. Он убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Следком

Оксана Попова

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