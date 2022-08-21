Обломки по всей дороге: Появилось видео работы следователей на месте подрыва машины с дочерью Дугина
Появилось видео работы следователей на месте подрыва машины с дочерью Дугина
Следствие прорабатывает различные версии трагедии, в результате которой сегодня при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина — дочь политолога, общественника и философа Александра Дугина. Как сообщили в Следственном комитете, на данный момент криминалисты изучают место происшествия, по результатам осмотра которого будет назначен ряд экспертиз. Кадры работы опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Следователи работают на месте происшествия. Видео © t.me / Следком
"В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая", — сообщили в СК.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.
Между тем политолог Марат Баширов предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. С ним солидарен и блогер Егор Холмогоров. Он убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
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Кадр из видео / t.me / Следком