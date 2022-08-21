Обломки по всей дороге: Появилось видео работы следователей на месте подрыва машины с дочерью Дугина

Следствие прорабатывает различные версии трагедии, в результате которой сегодня при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина — дочь политолога, общественника и философа Александра Дугина. Как сообщили в Следственном комитете, на данный момент криминалисты изучают место происшествия, по результатам осмотра которого будет назначен ряд экспертиз. Кадры работы опубликованы в телеграм-канале ведомства.