"Друзья остались друзьями": Шойгу заявил, что Запад не смог изолировать Россию
Шойгу заявил, что Россию невозможно изолировать
Россию изолировать практически невозможно: "друзья остались друзьями". Давление Запада на партнёров нашей страны никак не изменило их позицию в отношении Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Постоянные громогласные заявления об "изоляции России" — это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр напомнил, что Россия — крупнейшая ядерная держава с передовой наукой, с хорошо развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом. И хотя некоторые западные страны надеялись, что с началом спецоперации уменьшится число предприятий, желающих сотрудничать с Москвой, прошедший форум "Армия-2022" доказал обратное.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей.
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ТАСС / Михаил Климентьев