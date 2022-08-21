"Друзья остались друзьями": Шойгу заявил, что Запад не смог изолировать Россию

Россию изолировать практически невозможно: "друзья остались друзьями". Давление Запада на партнёров нашей страны никак не изменило их позицию в отношении Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Постоянные громогласные заявления об "изоляции России" — это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр напомнил, что Россия — крупнейшая ядерная держава с передовой наукой, с хорошо развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом. И хотя некоторые западные страны надеялись, что с началом спецоперации уменьшится число предприятий, желающих сотрудничать с Москвой, прошедший форум "Армия-2022" доказал обратное.