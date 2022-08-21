"Достаточно 1–2 секунд": Эксперт рассказал, как взрывное устройство могли заложить во внедорожник Дугиной

Чтобы прикрепить бомбу к машине, на которой ехала погибшая при взрыве журналистка Дарья Дугина, при определённых обстоятельствах может быть достаточно одной-двух секунд. Сейчас сложно сказать, кто именно был целью преступников. Они могли следить за девушкой и подать сигнал на взрывное устройство в нужный момент. Об этом kp.ru рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Многие обращают внимание на то, что автомобиль не взорвался сразу, как только Дугина включила зажигание. Однако, по словам эксперта, в этом нет ничего удивительного. Существуют разные типы устройств, которые могут срабатывать в том числе во время движения или при остановке машины.

"Это стереотип из кино, что взрыв происходит ровно в тот момент, когда человек вставляет в зажигание ключ и проворачивает его. Есть разные типы устройств, которые срабатывают не только при запуске двигателя. Делать какие-то выводы сейчас слишком рано. В том числе сейчас нельзя точно сказать, кто был целью. Девушка могла быть случайной жертвой, а могли охотиться целенаправленно на неё. В том числе следить и в нужный момент подать сигнал на взрывное устройство", — сказал Линдер.