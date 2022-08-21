"Достаточно 1–2 секунд": Эксперт рассказал, как взрывное устройство могли заложить во внедорожник Дугиной
Взрывное устройство могли заложить во внедорожник Дугиной за 1–2 секунды
Чтобы прикрепить бомбу к машине, на которой ехала погибшая при взрыве журналистка Дарья Дугина, при определённых обстоятельствах может быть достаточно одной-двух секунд. Сейчас сложно сказать, кто именно был целью преступников. Они могли следить за девушкой и подать сигнал на взрывное устройство в нужный момент. Об этом kp.ru рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
Многие обращают внимание на то, что автомобиль не взорвался сразу, как только Дугина включила зажигание. Однако, по словам эксперта, в этом нет ничего удивительного. Существуют разные типы устройств, которые могут срабатывать в том числе во время движения или при остановке машины.
"Это стереотип из кино, что взрыв происходит ровно в тот момент, когда человек вставляет в зажигание ключ и проворачивает его. Есть разные типы устройств, которые срабатывают не только при запуске двигателя. Делать какие-то выводы сейчас слишком рано. В том числе сейчас нельзя точно сказать, кто был целью. Девушка могла быть случайной жертвой, а могли охотиться целенаправленно на неё. В том числе следить и в нужный момент подать сигнал на взрывное устройство", — сказал Линдер.
Он добавил, что сейчас необходимо дождаться результатов проверки криминалистов. Они собирают на месте происшествия детали взрывного устройства, по которым можно будет определить, какой это был тип бомбы, какая была конструкция и что входило в состав взрывчатки. Каждый нюанс необходимо будет проверить. Тогда станет понятно, подложил устройство любитель или профессионал.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
t.me / dplatonova