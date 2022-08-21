Гинцбург допустил появление более тяжёлой мутации коронавируса после "дельтакрона"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление более тяжёлой мутации коронавируса. В интервью ТАСС он рассказал, что это возможно по причине большого потенциала изменчивости гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" — "дельтакрона".

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса CoViD-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая мутация вируса", — сообщил он.

При этом учёный объяснил, что сам по себе "дельтакрон" "не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом". В заключение он призвал россиян ревакцинироваться от инфекции перед началом нового эпидемического сезона.