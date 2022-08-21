Гинцбург допустил появление более тяжёлой мутации коронавируса после "дельтакрона"
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление более тяжёлой мутации коронавируса. В интервью ТАСС он рассказал, что это возможно по причине большого потенциала изменчивости гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" — "дельтакрона".
"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса CoViD-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжёлая мутация вируса", — сообщил он.
При этом учёный объяснил, что сам по себе "дельтакрон" "не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом". В заключение он призвал россиян ревакцинироваться от инфекции перед началом нового эпидемического сезона.
Ранее Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. Также он напомнил о необходимости вакцинации.
ТАСС / Артём Геодакян