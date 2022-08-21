Эдвардс нокаутировал Усмана и стал абсолютным чемпионом UFC в полусреднем весе

Британский боец ММА Леон Эдвардс нокаутировал американца Камару Усмана в титульном бою на турнире UFC 278, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Встреча прошла в ночь на воскресенье в Солт-Лейк-Сити.

Поединок завершился досрочно в пятом раунде. На протяжении всего боя Усман доминировал над соперником, но в заключительном отрезке Эдвардс нокаутировал оппонента, попав ногой по голове.

Для американца это была шестая защита титула. На его счету — 20 побед и два поражения. До встречи с Эдвардсом Усман пять раз успешно защищал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.