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21 августа, 07:32

Эдвардс нокаутировал Усмана и стал абсолютным чемпионом UFC в полусреднем весе

<p>Британский боец ММА Леон Эдвардс. Фото © Getty Images / Josh Hedges / Zuffa</p>

Британский боец ММА Леон Эдвардс. Фото © Getty Images / Josh Hedges / Zuffa

Британский боец ММА Леон Эдвардс нокаутировал американца Камару Усмана в титульном бою на турнире UFC 278, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Встреча прошла в ночь на воскресенье в Солт-Лейк-Сити.

Поединок завершился досрочно в пятом раунде. На протяжении всего боя Усман доминировал над соперником, но в заключительном отрезке Эдвардс нокаутировал оппонента, попав ногой по голове.

Для американца это была шестая защита титула. На его счету — 20 побед и два поражения. До встречи с Эдвардсом Усман пять раз успешно защищал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

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Ранее Лайф рассказывал, что бразильский боец UFC Паулу Коста показал неприличный жест Антидопинговому агентству США. Как сообщил спортсмен, причиной такого поступка послужила проверка в 6 утра, которую ему устроили сотрудники USADA, чтобы взять на анализ его кровь. На UFC 278 бразилец сразится с американцем Люком Рокхолдом.

Оксана Попова

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