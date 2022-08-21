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21 августа, 07:22

Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины

<p>Александр Дугин на месте гибели дочери. Фото © t.me / <a href="https://t.me/ru_FTP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ru_FTP</a></p>

Александр Дугин на месте гибели дочери. Фото © t.me / ru_FTP

Отец Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве в автомобиле в Подмосковье, сейчас находится в больнице. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

"Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования", — написал он в телеграм-канале и выразил предположение, что вероятной целью взрыва был именно он, а не Дарья.

Погибшая при взрыве автомобиля Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали"

Погибшая при взрыве автомобиля Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали"

Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

Татьяна Миссуми

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