Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины
Александр Дугин на месте гибели дочери. Фото © t.me / ru_FTP
Отец Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве в автомобиле в Подмосковье, сейчас находится в больнице. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.
"Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования", — написал он в телеграм-канале и выразил предположение, что вероятной целью взрыва был именно он, а не Дарья.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.