Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины

Отец Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве в автомобиле в Подмосковье, сейчас находится в больнице. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

"Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования", — написал он в телеграм-канале и выразил предположение, что вероятной целью взрыва был именно он, а не Дарья.