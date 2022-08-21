Пекин анонсировал новые учения в Восточно-Китайском море

Китай проведёт очередные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 22 августа. Об этом говорится на сайте Управления по безопасности на море КНР.

На время военных манёвров власти закроют судоходство в этих районах. При этом не уточняется, какие именно средства и силы будут задействованы. Координаты проведения учений указаны на сайте управления.