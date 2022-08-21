Пекин анонсировал новые учения в Восточно-Китайском море
Китай проведёт очередные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 22 августа. Об этом говорится на сайте Управления по безопасности на море КНР.
На время военных манёвров власти закроют судоходство в этих районах. При этом не уточняется, какие именно средства и силы будут задействованы. Координаты проведения учений указаны на сайте управления.
Напомним, с начала августа армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После посещения ею острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
ТАСС / Юрий Смитюк