Власти Запорожья предупредили об опасности применения Киевом биооружия
Власти Украины могут пойти на любые провокации, считает член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, применив химоружие против российских военных на территории региона, они могут пойти дальше и использовать бактериологическое оружие.
"К ядерному и химическому терроризму может добавиться использование бактериологического оружия. С учётом количества биолабораторий, которые были расположены на территории постукраинского пространства, которое пока остаётся подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".
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Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВСУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. По данным оборонного ведомства, химатака произошла в конце июля. В результате проведённого обследования в организме пострадавших военных был обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа В.
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