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21 августа, 07:30

Начальник управления СБУ по Кировоградской области покончил с собой

Начальник управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный накануне вечером найден мёртвым в своей квартире. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на источники.

Как пишет издание, супруга Наконечного первой обнаружила его тело. Согласно приоритетной версии, украинский силовик совершил самоубийство. Он занимал руководящую должность в СБУ с января 2021 года.

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Татьяна Миссуми

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