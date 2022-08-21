Начальник управления СБУ по Кировоградской области покончил с собой
Начальник управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный накануне вечером найден мёртвым в своей квартире. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на источники.
Как пишет издание, супруга Наконечного первой обнаружила его тело. Согласно приоритетной версии, украинский силовик совершил самоубийство. Он занимал руководящую должность в СБУ с января 2021 года.
Ранее президент Владимир Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.
Обложка ©
Shutterstock