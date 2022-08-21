Запад начал ревновать Китай, Индию и Ближний Восток к России

Западные страны ревнуют к России Индию, Китай и другие государства, которые не поддержали санкции против Москвы, считает журналист Максим Соколов. Он напомнил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который ранее жаловался на то, что российских представителей в странах Африки встретили куда лучше, чем его и других европейских политиков.

"Высокий представитель ЕС Боррель отмечал, что в странах Африки с пониманием встречали [главу МИД РФ Сергея] Лаврова, тогда как его, Борреля, визит африканцев заинтересовал гораздо менее. Равно как и визит [президента Франции Эмманюэля] Макрона в ту же Африку", — написал журналист в статье для РИА "Новости".

Тогда Боррель также назвал безрадостной встречу саудитов с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и американским президентом Джо Байденом. По мнению Соколова, дружественный нейтралитет крайне удручает западных политиков, однако причин для приступов ревности нет. Журналист убеждён, что Вашингтону беспокоиться не стоит, так как страны ЕС демонстрируют ему преданность и разрушают свою экономику "во благо" Украины.