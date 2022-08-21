Двукратный призёр ОИ признался, что 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера
Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Ян Хемпель. Обложка © Getty Images / Carsten Rehder / picture alliance
Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду, 51-летний немец Ян Хемпель признался в многолетнем сексуальном насилии со стороны тренера Венгера Лангера. По его словам, мужчина домогался его с 11 лет.
Шокирующее признание прозвучало в документальном фильме телеканала ARD под названием "Сексуальное насилие в немецком плавании". Титулованный спортсмен рассказал, что подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера в возрасте с 11 до 25 лет. Хемпель обо всём сообщил плавательной ассоциации, но она вместо помощи лишь скрыла преступление.
После обвинений спортсмена от обязанностей временно освободили главного тренера национальной сборной Германии по прыжкам в воду Лутца Бушкова — "до окончательного выяснения фактов". Бушков был с немецкой сборной на чемпионате Европы по плаванию в Риме. Что касается Лангера, то он покончил с собой в 2001 году.
Ян Хемпель завоевал серебро на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, а также бронзу на ОИ-2000 в Сиднее. Также в его копилке серебро и бронза на ЧМ-1998.
Ранее Лайф рассказывал, что в детдоме под Калининградом устраивали оргии с восьмилетними детьми. Инициаторами были ребята из старших групп. Один из мальчиков в декабре прошлого года узнал об очередном сборище и рассказал об этом руководству учреждения, но заведующая якобы не отреагировала и попросила не распространять эту информацию.