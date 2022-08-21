В России за сутки зафиксировано 39 669 случаев заражения ковидом
В России за сутки выявили 39 669 новых случаев заражения коронавирусом. При этом скончалось от инфекции 64 человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
Число выздоровевших за сутки составило 22 236 человек, госпитализировано 1853. Всего с начала пандемии ковидом заразилось 19 117 343 россиянина.
Напомним, вчера в России впервые с 14 марта выявили более 40 тысяч случаев ковида за сутки. Тогда скончалось 69 пациентов, выздоровело 24 222 человека. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости коронавирусом, подобный тому, что был прошлой зимой.
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