В России за сутки зафиксировано 39 669 случаев заражения ковидом

В России за сутки выявили 39 669 новых случаев заражения коронавирусом. При этом скончалось от инфекции 64 человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Число выздоровевших за сутки составило 22 236 человек, госпитализировано 1853. Всего с начала пандемии ковидом заразилось 19 117 343 россиянина.