Шойгу рассказал о слабых местах американских Javelin и М777, захваченных на Украине

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не так хорош, как этого хотят его "продавцы". Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

То же касается гаубиц М777, которые оказались очень "капризными" и тяжело ремонтируемыми. По словам главы оборонного ведомства, их можно показывать на выставке, но для боевых условий они неудачны. То же самое касается Javelin.

"Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продаёт. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (у Javelin. — Прим. Лайфа) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета", — сообщил Шойгу.