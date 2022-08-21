Шойгу сообщил об изучении трофейных украинских HIMARS, NLAW и "Стингеров"
Российские специалисты изучают военную технику иностранного производства, захваченную на Украине, чтобы разработать способы борьбы с ней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".
"Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны — чем его можно поражать, его основные недостатки", — уточнил он.
Министр добавил, что в распоряжении России оказалось такое зарубежное оружие, как транспортируемая гаубица М777, реактивная система залпового огня HIMARS, переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, переносной зенитный ракетный комплекс "Cтингер", стрелковое оружие, бронемашины. По его словам, в целом эта техника не удивляет: "никаких неожиданностей там нет".
Шойгу отметил, что на Украину часто поставляются и старые образцы вооружения. В частности, из Польши — танки Т-72, которые производились в лицензионном варианте советской боевой машины.
Ранее на "Армии-2022" показали важный американский трофей, захваченный ВС России на Украине. Это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. С помощью неё можно определять координаты артиллерийских и миномётных позиций, работая с дальностью действия в несколько километров.
ТАСС / Сергей Бобылев