Шойгу сообщил об изучении трофейных украинских HIMARS, NLAW и "Стингеров"

Российские специалисты изучают военную технику иностранного производства, захваченную на Украине, чтобы разработать способы борьбы с ней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны — чем его можно поражать, его основные недостатки", — уточнил он.

Министр добавил, что в распоряжении России оказалось такое зарубежное оружие, как транспортируемая гаубица М777, реактивная система залпового огня HIMARS, переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, переносной зенитный ракетный комплекс "Cтингер", стрелковое оружие, бронемашины. По его словам, в целом эта техника не удивляет: "никаких неожиданностей там нет".

Шойгу отметил, что на Украину часто поставляются и старые образцы вооружения. В частности, из Польши — танки Т-72, которые производились в лицензионном варианте советской боевой машины.