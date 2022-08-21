В Свердловской области мужчина застрелил обидчика жены и погиб сам

В Свердловской области в посёлке Совхозный мужчина открыл стрельбу по местным жителям из охотничьего ружья. Он попал в двух человек, один из которых позже скончался. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в результате происшествия стрелок тоже получил ранение, его госпитализировали, однако спасти не смогли.

Инцидент произошёл вечером 20 августа. По одной из версий следствия, стрельба началась из-за бытовой ссоры. Предположительно, несколько односельчан в очередной раз начали оскорблять жену владельца ружья. Мужчина решил заступиться за супругу, взял оружие, пошёл в гараж к обидчикам и начал палить по ним.

Оперативники, которые приехали на место, изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тела мужчин направлены на экспертизу. Следователи выясняют точную причину произошедшего.