В Свердловской области мужчина застрелил обидчика жены и погиб сам
Орудие убийства. Фото © СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области в посёлке Совхозный мужчина открыл стрельбу по местным жителям из охотничьего ружья. Он попал в двух человек, один из которых позже скончался. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в результате происшествия стрелок тоже получил ранение, его госпитализировали, однако спасти не смогли.
Инцидент произошёл вечером 20 августа. По одной из версий следствия, стрельба началась из-за бытовой ссоры. Предположительно, несколько односельчан в очередной раз начали оскорблять жену владельца ружья. Мужчина решил заступиться за супругу, взял оружие, пошёл в гараж к обидчикам и начал палить по ним.
Оперативники, которые приехали на место, изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тела мужчин направлены на экспертизу. Следователи выясняют точную причину произошедшего.
Ранее житель Дагестана расстрелял из травмата четырёх человек из-за оскорбления в чате. Среди пострадавших оказался местный муниципальный депутат: пуля задела голову, чиновник был доставлен в больницу с ушибленной раной.