Работники крупнейшего порта в Британии вышли на 8-дневную забастовку

В Великобритании сотрудники порта Филикстоу, который является самым крупным в области обработки контейнеров в стране, вышли на забастовку, дополнив таким образом череду других забастовок, начавшихся в британской транспортной отрасли и нанёсших стране экономический урон, пишет Associated Press.

Протестовать вышли около двух тысяч человек. Они заявили о намерении продолжать акцию в течение восьми дней. Оператор порта согласился поднять им оклад на 7% и выплатить единовременно по £500 ($590), но забастовщики отклонили предложение, поскольку инфляция в стране превышает этот показатель.

"Работникам Филикстоу можно платить достойно. Ясно, что компании предпочитали направлять дальше многомилионные прибыли и дивиденды, а не платить своим рабочим достойную зарплату", — рассказала генсек профсоюза, потребовавшего забастовку, Шэрон Грэхэм.

На забастовки этим летом также вышли сотрудники железных дорог и метрополитена страны. Так, недавно на линию вышел только один из пяти поездов в Великобритании, также большинство линий лондонского метро не работало. Кроме того, о желании бастовать заявили сотрудники почты, юристы, мусорщики и персонал телекоммуникационной компании BT Group.