Две активистки обнажили грудь перед Шольцем, но тот обрадовался и не растерялся

Сегодня в Берлине проходит традиционный день открытых дверей, в рамках которого тысячи людей приехали в город, чтобы пообщаться с политиками. Как сообщает немецкая газета Bild, интересный способ для знакомства выбрали две активистки, которые разделись топлес ради фото с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Так, после основного мероприятия все собрались на фотосессию с немецким политиком. "Бунтарки" смиренно ждали очереди в одежде и, когда она дошла до них, сорвали с себя майки и прижались к Шольцу, разбрасывая при этом ненастоящие денежные купюры.

Стоит заметить, что этот жест нисколько не смутил канцлера, а, судя по обнародованным фото, только польстил: политик стоял рядом с девушками, мило улыбаясь. Охрана мероприятия всё-таки скрутила девушек и вывела их с территории площадки, пока те кричали лозунги. Но они успели наснимать фото и сделать этот день незабываемым для Шольца.