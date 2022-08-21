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21 августа, 14:28

Две активистки обнажили грудь перед Шольцем, но тот обрадовался и не растерялся

<p>Голые активистки и немецкий канцлер. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/reporter_flash/status/1561351007879274497?s=21&t=VhV7Iw1tniIvhoSuUFucdw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Axel Lier</a></p>

Голые активистки и немецкий канцлер. Фото © Twitter / Axel Lier

Сегодня в Берлине проходит традиционный день открытых дверей, в рамках которого тысячи людей приехали в город, чтобы пообщаться с политиками. Как сообщает немецкая газета Bild, интересный способ для знакомства выбрали две активистки, которые разделись топлес ради фото с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Так, после основного мероприятия все собрались на фотосессию с немецким политиком. "Бунтарки" смиренно ждали очереди в одежде и, когда она дошла до них, сорвали с себя майки и прижались к Шольцу, разбрасывая при этом ненастоящие денежные купюры.

Стоит заметить, что этот жест нисколько не смутил канцлера, а, судя по обнародованным фото, только польстил: политик стоял рядом с девушками, мило улыбаясь. Охрана мероприятия всё-таки скрутила девушек и вывела их с территории площадки, пока те кричали лозунги. Но они успели наснимать фото и сделать этот день незабываемым для Шольца.

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А ранее экс-премьера Британии Бориса Джонсона сфотографировали с голым торсом на пляже в Греции. Он был замечен с семьёй в уединённой бухте на острове Эвия недалеко от Афин, чем удивил местных жителей. По их словам, даже не все здешние знают о таком отдалённом месте, а как премьеру удалось его найти — и вовсе остаётся загадкой. Однако долго оставаться на солнце он не стал.

Оксана Попова

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