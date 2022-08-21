В Испании указали на афганский почерк США в украинском конфликте

США вливают в поддержку киевского режима миллиарды долларов, но не контролируют их. В результате Вашингтон потеряет свои деньги, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.

"Когда вы вбрасываете в страну столько денег так быстро, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — пояснил сотрудник Специального управления генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко.

Эксперт уверен, что Штаты в одном шаге от того, чтобы повторить прошлый сценарий и совершить те же ошибки. Он напомнил, что тогда Белый дом потратил как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства. Однако позже в отчёте SIGAR было сказано, что "около 19 миллиардов долларов примерно из 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений".