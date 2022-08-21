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21 августа, 14:18

В Испании указали на афганский почерк США в украинском конфликте

El Debate заявила о бесконтрольных поставках оружия США на Украину по афганскому сценарию

США вливают в поддержку киевского режима миллиарды долларов, но не контролируют их. В результате Вашингтон потеряет свои деньги, как и во время бегства американских военных из Афганистана. Об этом пишет испанская газета El Debato.

"Когда вы вбрасываете в страну столько денег так быстро, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки", — пояснил сотрудник Специального управления генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко.

Эксперт уверен, что Штаты в одном шаге от того, чтобы повторить прошлый сценарий и совершить те же ошибки. Он напомнил, что тогда Белый дом потратил как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства. Однако позже в отчёте SIGAR было сказано, что "около 19 миллиардов долларов примерно из 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений".

Стало известно, сколько денег тратит Украина в месяц на содержание армии

Стало известно, сколько денег тратит Украина в месяц на содержание армии

Ранее власти США сообщили, что планируют выделить Украине ещё один пакет военной помощи. Его общий объём составит миллиард долларов. Также пакет будет включать боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.

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ТАСС / EPA / STR

Татьяна Миссуми

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