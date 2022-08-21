Власти Запорожья опровергли данные о риске нарушения норм пожарной безопасности на ЗАЭС
В результате обстрелов с украинской стороны Запорожская АЭС не пострадала, электростанция работает в штатном режиме. Заявление, которое сделала украинская компания "Энергоатом", о том, что ЗАЭС якобы работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, не соответствует действительности. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Прилёты были у административного здания. Но информация о том, что были нарушены правила эксплуатации, не соответствует действительности", — сказал он ТАСС.
Рогов добавил, что атомная электростанция продолжает вырабатывать энергию, уровень радиации соответствует нормам.
Ранее Лайф писал, что 20 августа Владимир Рогов заявил о том, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По его словам, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.
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