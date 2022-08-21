Власти Запорожья опровергли данные о риске нарушения норм пожарной безопасности на ЗАЭС

В результате обстрелов с украинской стороны Запорожская АЭС не пострадала, электростанция работает в штатном режиме. Заявление, которое сделала украинская компания "Энергоатом", о том, что ЗАЭС якобы работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, не соответствует действительности. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.