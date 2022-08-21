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21 августа, 13:57

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурами под Ульяновском достигло 16

Число жертв, возникших вследствие ДТП с микроавтобусом и двумя большегрузами в Ульяновской области, увеличилось до 16, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибло 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один — в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", — рассказали в экстренных службах.

По его словам, детей среди погибших нет. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находилось 18 человек, они являются гражданами Казахстана. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Назван виновник жуткого ДТП с микроавтобусом под Ульяновском, в котором погибло 15 человек

Назван виновник жуткого ДТП с микроавтобусом под Ульяновском, в котором погибло 15 человек

Напомним, в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами.

Обложка ©

vk.com / ЧП Ульяновск

Анатолий Симоненко

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