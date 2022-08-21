Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурами под Ульяновском достигло 16

Число жертв, возникших вследствие ДТП с микроавтобусом и двумя большегрузами в Ульяновской области, увеличилось до 16, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибло 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один — в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", — рассказали в экстренных службах.

По его словам, детей среди погибших нет. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находилось 18 человек, они являются гражданами Казахстана. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.