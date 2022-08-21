Умер британский актёр Леон Витали, известный по фильмам Стэнли Кубрика

На 75-м году жизни скончался британский актёр Леон Витали, известный по сотрудничеству с кинорежиссёром Стэнли Кубриком.

"С величайшим прискорбием мы должны сообщить, что вчера вечером скончался Леон Витали, главный герой огромного количества фильмов Кубрика", — говорится в официальном аккаунте в "Твиттере", связанном с Кубриком.