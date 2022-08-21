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21 августа, 13:47

Умер британский актёр Леон Витали, известный по фильмам Стэнли Кубрика

<p>Актёр Леон Витали. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/StanleyKubrick" target="_blank" rel="noopener noreferrer">StanleyKubrick</a></p>

Актёр Леон Витали. Фото © Twitter / StanleyKubrick

На 75-м году жизни скончался британский актёр Леон Витали, известный по сотрудничеству с кинорежиссёром Стэнли Кубриком.

"С величайшим прискорбием мы должны сообщить, что вчера вечером скончался Леон Витали, главный герой огромного количества фильмов Кубрика", — говорится в официальном аккаунте в "Твиттере", связанном с Кубриком.

Витали стал известен благодаря роли лорда Буллингдона в картине Кубрика "Барри Линдон" (Barry Lindon, 1975). Он играл во множестве картин, в частности в ещё одном фильме режиссёра — "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut, 1999). На съемках актёру удалось завязать дружбу с Кубриком и стать его помощником на съёмках триллера "Сияние" (The Shining, 1980) и драмы "Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket, 1987).

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Николь Вербер
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