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21 августа, 13:30

Курский губернатор сообщил о подрыве трактора на снаряде у границы с Украиной

<p>Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/1364" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт

В Курской области произошёл взрыв трактора, предположительно, наехавшего на неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

  • Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт
  • Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт

Трактор, который подорвался на боеприпасе. Фото © t.me / Роман Старовойт

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"В Суджанском районе, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что взрыв произошёл в тот момент, когда трактор культивировал поле в трёх километрах от украинской границы. Он также призвал при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, или боеприпасов звонить по номеру 112.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреляли село в Курской области, снаряды упали в огороды. По словам губернатора Романа Старовойта, огневая точка противника была подавлена ответным огнём.

Оксана Попова

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