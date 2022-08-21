Курский губернатор сообщил о подрыве трактора на снаряде у границы с Украиной

В Курской области произошёл взрыв трактора, предположительно, наехавшего на неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.





"В Суджанском районе, предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт добавил, что взрыв произошёл в тот момент, когда трактор культивировал поле в трёх километрах от украинской границы. Он также призвал при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, или боеприпасов звонить по номеру 112.