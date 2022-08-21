У Макрона появился конкурент, которого больше любят избиратели

Во Франции избиратели всё больше отдают предпочтение премьер-министру Франции Элизабет Борн, чем президенту страны Эмманюэлю Макрону. Рейтинг популярности Борн превысил показатели Макрона на 4%, пишет Journal du Dimanche со ссылкой на опрос, проведённый компанией Ifop.

По данным исследования, в августе рейтинг популярности Макрона достиг 37%. При этом 63% респондентов выразили неудовлетворённость его деятельностью. Также 75% опрошенных недовольны деятельностью главы государства в области безопасности.

Опрос выявил, что с начала санитарного кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Макрон утратил доверие в лице многих сограждан, причём касается это даже избирателей 2017 года, среди которых крупные предприниматели, граждане старше 65 лет и сторонники основанной им партии "Вперёд, Республика!".

"Это неслыханно для переизбранного президента", — подчеркнул гендиректор отдела, занимающегося соцопросами, компании Ifop Фредерик Даби.

Что касается Борн, то её деятельность одобряет 41% респондентов. Премьер имеет высокую популярность среди молодёжи, мелких предпринимателей и сторонников партии "Республиканцы".