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21 августа, 13:23

У Макрона появился конкурент, которого больше любят избиратели

Макрона по рейтингу избирательского доверия обогнала премьер Франции Борн

Во Франции избиратели всё больше отдают предпочтение премьер-министру Франции Элизабет Борн, чем президенту страны Эмманюэлю Макрону. Рейтинг популярности Борн превысил показатели Макрона на 4%, пишет Journal du Dimanche со ссылкой на опрос, проведённый компанией Ifop.

По данным исследования, в августе рейтинг популярности Макрона достиг 37%. При этом 63% респондентов выразили неудовлетворённость его деятельностью. Также 75% опрошенных недовольны деятельностью главы государства в области безопасности.

Опрос выявил, что с начала санитарного кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Макрон утратил доверие в лице многих сограждан, причём касается это даже избирателей 2017 года, среди которых крупные предприниматели, граждане старше 65 лет и сторонники основанной им партии "Вперёд, Республика!".

"Это неслыханно для переизбранного президента", — подчеркнул гендиректор отдела, занимающегося соцопросами, компании Ifop Фредерик Даби.

Что касается Борн, то её деятельность одобряет 41% респондентов. Премьер имеет высокую популярность среди молодёжи, мелких предпринимателей и сторонников партии "Республиканцы".

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Напомним, что Макрон назначил Элизабет Борн на пост премьер-министра Франции 16 мая. Она сменила во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку 16 мая. Борн стала второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.

Обложка ©

SARAH MEYSSONNIER / POOL

Анатолий Симоненко

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