Тайвань заявил о "вторжении" 12 самолётов КНР на фоне приезда американского губернатора

Китайские боевые самолёты и корабли снова пересекли середину Тайваньского пролива, которая условно разделяет территорию данной республики и КНР, заявили в пресс-службе Минобороны Тайваня. Речь идёт о 12 истребителях и пяти кораблях, которые участвуют в военно-морских учениях, проводящихся рядом с тайваньской границей.