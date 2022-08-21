НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 12:58

Тайвань заявил о "вторжении" 12 самолётов КНР на фоне приезда американского губернатора

Китайские боевые самолёты и корабли снова пересекли середину Тайваньского пролива, которая условно разделяет территорию данной республики и КНР, заявили в пресс-службе Минобороны Тайваня. Речь идёт о 12 истребителях и пяти кораблях, которые участвуют в военно-морских учениях, проводящихся рядом с тайваньской границей.

Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань, но получил отказ

Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань, но получил отказ

Напомним, что сегодня губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб прибыл с официальным визитом на Тайвань. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа в регион прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А 14 августа на Тайвань прилетела новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.

Обложка ©

Сайт Минобороны Китая

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров