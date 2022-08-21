Тайвань заявил о "вторжении" 12 самолётов КНР на фоне приезда американского губернатора
Китайские боевые самолёты и корабли снова пересекли середину Тайваньского пролива, которая условно разделяет территорию данной республики и КНР, заявили в пресс-службе Минобороны Тайваня. Речь идёт о 12 истребителях и пяти кораблях, которые участвуют в военно-морских учениях, проводящихся рядом с тайваньской границей.
Напомним, что сегодня губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб прибыл с официальным визитом на Тайвань. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа в регион прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А 14 августа на Тайвань прилетела новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.