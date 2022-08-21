Более 20 человек погибло при нападении боевиков на отель в Сомали
Разрушенный отель Hayat. Обложка © Twitter / richleyva458
21 человек погиб при нападении вооружённых боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице Сомали Могадишо, сообщил министр здравоохранения Али Хаджи Адан. Об этом пишет агентство SONNA.
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat. Видео © Twitter / AMasuul20 / MohamedJibrile
Помимо погибших в результате происшествия, ещё 117 человек пострадали. Они получили ранения разной степени тяжести.
Ранее Лайф писал, что боевики из террористической организации "Аш-Шабаб" атаковали в столице Сомали Могадишо гостиницу Hotel SYL, расположенную рядом с президентским дворцом. Hotel SYL является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, в нём часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица.
Новости
"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам
сегодня в 12:42
В Херсонской области брошенные владельцами предприятия передадут во внешнее управление
сегодня в 12:34
В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" ради спасения экономики
сегодня в 12:27