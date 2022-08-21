Более 20 человек погибло при нападении боевиков на отель в Сомали

21 человек погиб при нападении вооружённых боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице Сомали Могадишо, сообщил министр здравоохранения Али Хаджи Адан. Об этом пишет агентство SONNA.

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat. Видео © Twitter / AMasuul20 / MohamedJibrile

Помимо погибших в результате происшествия, ещё 117 человек пострадали. Они получили ранения разной степени тяжести.