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21 августа, 12:44

Более 20 человек погибло при нападении боевиков на отель в Сомали

<p>Разрушенный отель Hayat. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/richleyva458" target="_blank" rel="noopener noreferrer">richleyva458</a></p>

Разрушенный отель Hayat. Обложка © Twitter / richleyva458

21 человек погиб при нападении вооружённых боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице Сомали Могадишо, сообщил министр здравоохранения Али Хаджи Адан. Об этом пишет агентство SONNA.

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" на отель Hayat. Видео © Twitter / AMasuul20 / MohamedJibrile

Помимо погибших в результате происшествия, ещё 117 человек пострадали. Они получили ранения разной степени тяжести.

Два человека погибли и более 15 пострадали при взрыве у отеля в Сомали

Два человека погибли и более 15 пострадали при взрыве у отеля в Сомали

Ранее Лайф писал, что боевики из террористической организации "Аш-Шабаб" атаковали в столице Сомали Могадишо гостиницу Hotel SYL, расположенную рядом с президентским дворцом. Hotel SYL является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, в нём часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица.

Николь Вербер

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