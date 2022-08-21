В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" ради спасения экономики
Применять сейчас эмбарго против российского газа — это безответственный шаг, считает вице-спикер Парламента Германии Вольфганг Кубики. По его мнению, в данный момент необходимо решить экономические проблемы страны и выиграть время, чтобы продумать пути диверсификации энергетических поступлений. Выполнить эти задачи, по словам политика, Германии может помочь запуск "Северного потока – 2".
"Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока – 1", — сказал политик изданию Die Welt.
Он полагает, что запуск трубопровода поможет Германии оказать большую поддержку Украине. По словам вице-спикера, пока Берлин ограничивает бытовое использование энергии, пока в домах немцев "гаснет свет", способность ФРГ помогать Киеву снижается.
Ранее в Германии оценили затраты на замену не поставленного из России газа. По словам управляющего директора SEFE, компании может понадобиться больше государственной экономической помощи для преодоления кризиса, так как закупочные цены на голубое топливо значительно выросли.