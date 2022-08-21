В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" ради спасения экономики

Применять сейчас эмбарго против российского газа — это безответственный шаг, считает вице-спикер Парламента Германии Вольфганг Кубики. По его мнению, в данный момент необходимо решить экономические проблемы страны и выиграть время, чтобы продумать пути диверсификации энергетических поступлений. Выполнить эти задачи, по словам политика, Германии может помочь запуск "Северного потока – 2".

"Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока – 1", — сказал политик изданию Die Welt.

Он полагает, что запуск трубопровода поможет Германии оказать большую поддержку Украине. По словам вице-спикера, пока Берлин ограничивает бытовое использование энергии, пока в домах немцев "гаснет свет", способность ФРГ помогать Киеву снижается.