В СПЧ призвали сурово наказать всех причастных к подрыву дочери Дугина
Дарья Дугина. Фото © VK / dashjbh
Правоохранители должны выяснить личности заказчиков и исполнителей подрыва машины с журналистом и политологом Дарьей Дугиной, заявил председатель комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
"Исполнители, организаторы и центры принятия решений должны быть выявлены. А наказание должно быть самым суровым", — подчеркнул он в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.