В СПЧ призвали сурово наказать всех причастных к подрыву дочери Дугина

Правоохранители должны выяснить личности заказчиков и исполнителей подрыва машины с журналистом и политологом Дарьей Дугиной, заявил председатель комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.