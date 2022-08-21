В Бундестаге пришли в ярость из-за призыва обтираться мокрой тряпкой вместо душа

Идея премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрида Кречмана (партия "Зелёные") о тотальной экономии подверглась критике. Депутаты Бундестага совсем не оценили его предложение о том, чтобы вместо душа обтираться влажной тряпкой пишет Bild.

"Если государство устанавливает правила личной гигиены, то мы достигли уровня ниже некуда", — заявил вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики, добавив, что Кречман и его соратники "усердно работают над цивилизационным регрессом".

Депутат от партии ХДС Мария-Лена Вайс выразила уверенность, что советы от партии "Зелёных" о том, как людям следить за личной гигиеной, в частности принимать душ, уж точно не смогут помочь в борьбе с энергетическим кризисом. Вместо этого необходимо принять своевременное решение о продолжении эксплуатации атомных электростанций, считает она.