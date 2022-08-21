Три десантных корабля и ракетный эсминец ВМС США прибыли в страны Балтии

В Литву, Латвию и Эстонию прибыли три десантных корабля и ракетный эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки. Как сообщили в пресс-службе ВМС США в Европе и Африке, этот визит был запланирован ранее.

В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса "Оса" USS Kearsarge, а десантные корабли-доки типа "Сан-Антонио" USS Arlington и Whidbey Island USS Gunston Hall вошли в воды Риги. Кроме этого, ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius сейчас находится в Таллине.

"Корабли США в странах Балтии демонстрируют приверженность США региональным союзникам и партнёрам. Их присутствие также подчеркивает способность ВМС США в Европе и Африке обеспечивать гибкие и динамичные возможности там и тогда, где это необходимо", — объяснили в пресс-службе.