Шесть посетителей с кастетами и ножами взяли заложников в кальянной в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала шесть человек, которые держали в заложниках посетителей и персонал кальянной на Боровой улице Северной столицы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошёл в пятницу, 19 августа.

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и рассказал, что в заведении на Боровой незаконно удерживают людей и угрожают им.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержаны три женщины в возрасте от 19 до 21 года и трое мужчин в возрасте от 18 до 23 лет", — сообщили газете в ГУ МВД по Петербургу.

Злоумышленники в момент преступления были серьёзно вооружены: у них изъято три ножа, кастет, три металлические трубы, шесть мобильных телефонов и пневматический пистолет. На данный момент все они задержаны, в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.