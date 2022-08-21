Задержанные у оружейного завода в Албании россияне заявили, что они фотографы
Въезд на албанское военное предприятие. Обложка © Albanian Daily News
Россияне, которых задержали при попытке проникнуть на оружейный завод в албанском городе Грамши, назвались блогерами. Они объяснили правоохранителям, что снимают заброшенные военные объекты, пишет Albanian Daily News.
"Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где в основном размещают фото и видео заброшенных военных объектов советского периода. Они заявили, что снимают военные объекты, которые заброшены и не используются государством", — пишет издание.
В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента, к расследованию привлечены специалисты из местной прокуратуры, антитеррористического подразделения и Генерального штаба ВС.
Напомним, в Албании задержали украинца и двух россиян, которые пытались проникнуть на военное предприятие. По некоторым данным, один из них, предположительно, зашёл на территорию завода и пытался провести фотосъёмку. Его заметила охрана, он попытался сбежать, однако был остановлен, хотя и применил некий спрей. Двух других граждан задержали после остановки их автомобиля неподалёку. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".