Задержанные у оружейного завода в Албании россияне заявили, что они фотографы

Россияне, которых задержали при попытке проникнуть на оружейный завод в албанском городе Грамши, назвались блогерами. Они объяснили правоохранителям, что снимают заброшенные военные объекты, пишет Albanian Daily News.

"Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где в основном размещают фото и видео заброшенных военных объектов советского периода. Они заявили, что снимают военные объекты, которые заброшены и не используются государством", — пишет издание.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента, к расследованию привлечены специалисты из местной прокуратуры, антитеррористического подразделения и Генерального штаба ВС.