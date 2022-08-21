Политолог счёл убийство Дугиной местью за евразийские идеи её отца

Люди, которые организовали подрыв автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, могли расчитывать на то, что философ Александр Дугин поедет вместе с дочерью. Кто-то был способен решиться на такое убийство из-за несогласия с идеями евразийства, которые проповедовал отец погибшей, считает политолог и журналист Юрий Светов. Такое мнение он озвучил в беседе с телеканалом "360" .

Политолог напомнил, что Дугин настаивал на том, что Россия является государством, которое одинаково обращено и к Европе, и к Азии. По мнению профессора, в этом заключается сила и миссия нашей страны. Некоторым людям могла сильно не понравиться такая точка зрения, считает Светов. Он отметил, что сегодня сторонники либеральных взглядов нетерпимы к тем, кто смотрит на мир иначе. Такой позиции в том числе придерживаются и США. По словам политолога, Америка считает, что все должны следовать порядку, который она установила, а тот, кто выступает против, должен быть уничтожен. Светов подчеркнул, что таких же идей теперь придерживается и Украина, где в последние годы убивали несогласных с Киевом журналистов и режиссёров.