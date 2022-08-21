Политолог счёл убийство Дугиной местью за евразийские идеи её отца
Политолог Светов счёл убийство Дугиной местью за евразийские идеи её отца
Люди, которые организовали подрыв автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, могли расчитывать на то, что философ Александр Дугин поедет вместе с дочерью. Кто-то был способен решиться на такое убийство из-за несогласия с идеями евразийства, которые проповедовал отец погибшей, считает политолог и журналист Юрий Светов. Такое мнение он озвучил в беседе с телеканалом "360".
Политолог напомнил, что Дугин настаивал на том, что Россия является государством, которое одинаково обращено и к Европе, и к Азии. По мнению профессора, в этом заключается сила и миссия нашей страны. Некоторым людям могла сильно не понравиться такая точка зрения, считает Светов. Он отметил, что сегодня сторонники либеральных взглядов нетерпимы к тем, кто смотрит на мир иначе. Такой позиции в том числе придерживаются и США. По словам политолога, Америка считает, что все должны следовать порядку, который она установила, а тот, кто выступает против, должен быть уничтожен. Светов подчеркнул, что таких же идей теперь придерживается и Украина, где в последние годы убивали несогласных с Киевом журналистов и режиссёров.
"Очень много сходства. Ночью взрывают машину и гибнет дочь Дугина, а накануне была попытка взорвать машину мэра Мариуполя. Я не исключаю того, что нити этого убийства тянутся на Украину, в Киев. [Президент Украины Владимир] Зеленский со своей командой сделал террор своей государственной политикой", — сказал Светов.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
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t.me / СК РФ