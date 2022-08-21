Офис Зеленского заверил в непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной — дочери общественника и философа Александра Дугина. Его слова приводит телеграм-канал "Страна.ua".

"Подчёркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", — сказал он и добавил, что Незалежная не является криминальным или террористическим государством.