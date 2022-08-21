Офис Зеленского заверил в непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной — дочери общественника и философа Александра Дугина. Его слова приводит телеграм-канал "Страна.ua".
"Подчёркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", — сказал он и добавил, что Незалежная не является криминальным или террористическим государством.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Между тем политолог Марат Баширов предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. С ним солидарен и блогер Егор Холмогоров. Он убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
ТАСС / Александр Кряжев / POOL