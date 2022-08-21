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21 августа, 11:18

Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

В Китае бушуют природные стихии. В провинции Цинхай, на северо-западе КНР, из-за сильных осадков возник паводок, который унёс жизни 26 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Наводнение на западе Китая. Видео © Twitter / GlobalWatchCGTN

Согласно его данным, помимо двух десятков погибших ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Кроме того, спасти удалось 23 местных.

Паводок возник 18 августа в уезде Датун, который подчиняется городу Синин — административному центру провинции. В зоне бедствия оказалось свыше 6,2 тысячи местных жителей.

Из-за мощных ливней в Южной Корее погибло пять человек

Из-за мощных ливней в Южной Корее погибло пять человек

Ранее в туристическом месте вблизи китайского города Чэнду, провинция Сычуань, паводок смыл людей. Всё произошло при резком подъёме уровня воды на горной реке неподалёку. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как люди спасаются от потопа. Так, заметно, что мужчина, оказавшийся в воде, старается удержаться и не упасть, однако в какой-то момент его сносит мощным потоком.

Обложка ©

Twitter / GlobalWatchCGTN

Николь Вербер
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