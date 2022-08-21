Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

В Китае бушуют природные стихии. В провинции Цинхай, на северо-западе КНР, из-за сильных осадков возник паводок, который унёс жизни 26 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно его данным, помимо двух десятков погибших ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Кроме того, спасти удалось 23 местных.

Ранее в туристическом месте вблизи китайского города Чэнду, провинция Сычуань, паводок смыл людей. Всё произошло при резком подъёме уровня воды на горной реке неподалёку. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как люди спасаются от потопа. Так, заметно, что мужчина, оказавшийся в воде, старается удержаться и не упасть, однако в какой-то момент его сносит мощным потоком.