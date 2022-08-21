Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек
В Китае бушуют природные стихии. В провинции Цинхай, на северо-западе КНР, из-за сильных осадков возник паводок, который унёс жизни 26 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Наводнение на западе Китая. Видео © Twitter / GlobalWatchCGTN
Согласно его данным, помимо двух десятков погибших ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Кроме того, спасти удалось 23 местных.
Паводок возник 18 августа в уезде Датун, который подчиняется городу Синин — административному центру провинции. В зоне бедствия оказалось свыше 6,2 тысячи местных жителей.
Ранее в туристическом месте вблизи китайского города Чэнду, провинция Сычуань, паводок смыл людей. Всё произошло при резком подъёме уровня воды на горной реке неподалёку. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как люди спасаются от потопа. Так, заметно, что мужчина, оказавшийся в воде, старается удержаться и не упасть, однако в какой-то момент его сносит мощным потоком.
Twitter / GlobalWatchCGTN