В Киеве началась церемония прощания со звездой "Сватов" Русланой Писанкой
В Киеве началась церемония прощания с украинской актрисой и телеведущей Русланой Писанкой, передаёт "Страна.ua".
"В Киеве прощаются с Русланой Писанкой. Это происходит в Спасо-Преображенском соборе с 9 утра", — пишет издание.
Писанка умерла на 57-м году жизни от тяжёлого заболевания. Об этом стало известно 19 июля. Последние дни своей жизни она провела в Германии, куда переехала после начала российской спецоперации.
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