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21 августа, 10:56

В Киеве началась церемония прощания со звездой "Сватов" Русланой Писанкой

В Киеве началась церемония прощания с украинской актрисой и телеведущей Русланой Писанкой, передаёт "Страна.ua".

"В Киеве прощаются с Русланой Писанкой. Это происходит в Спасо-Преображенском соборе с 9 утра", — пишет издание.

Муж звезды "Сватов" Русланы Писанки назвал причину её смерти

Муж звезды "Сватов" Русланы Писанки назвал причину её смерти

Писанка умерла на 57-м году жизни от тяжёлого заболевания. Об этом стало известно 19 июля. Последние дни своей жизни она провела в Германии, куда переехала после начала российской спецоперации.

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Kinopoisk.ru

Анатолий Симоненко

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