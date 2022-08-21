В Киеве началась церемония прощания со звездой "Сватов" Русланой Писанкой

"В Киеве прощаются с Русланой Писанкой. Это происходит в Спасо-Преображенском соборе с 9 утра", — пишет издание.

Писанка умерла на 57-м году жизни от тяжёлого заболевания. Об этом стало известно 19 июля. Последние дни своей жизни она провела в Германии, куда переехала после начала российской спецоперации.