Посещаемость торговых центров Москвы снизилась до минимума за четыре года

В торговых центрах Москвы число посетителей в начале августа оказалось на 9–39% меньше в сравнении с прежними тремя годами, несмотря на распродажи уходящих из России ретейлеров. Это следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК.

Поток посетителей стал на 11% меньше, чем в тот же период прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. С начала года торговые центры по всей стране в среднем посетили на 6% меньше человек, чем в 2021 году, и на 20% упала посещаемость по отношению к показателям 2019 года. Эксперты ожидают, что последняя неделя августа покажет рост данных, так как россияне начнут закупаться перед началом учебного года, но кардинально ситуацию не изменит.

