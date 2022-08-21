Посещаемость торговых центров Москвы снизилась до минимума за четыре года
В торговых центрах Москвы число посетителей в начале августа оказалось на 9–39% меньше в сравнении с прежними тремя годами, несмотря на распродажи уходящих из России ретейлеров. Это следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК.
Поток посетителей стал на 11% меньше, чем в тот же период прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. С начала года торговые центры по всей стране в среднем посетили на 6% меньше человек, чем в 2021 году, и на 20% упала посещаемость по отношению к показателям 2019 года. Эксперты ожидают, что последняя неделя августа покажет рост данных, так как россияне начнут закупаться перед началом учебного года, но кардинально ситуацию не изменит.
Ранее сообщалось, что просроченные продукты питания попадут в продажу — первым такое решил опробовать ретейлер "Магнит". В товарах, которые для употребления в пищу уже не подходят, заинтересованы производители кормов и удобрений. Цель — сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны.
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