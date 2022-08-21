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21 августа, 10:50

Посещаемость торговых центров Москвы снизилась до минимума за четыре года

В торговых центрах Москвы число посетителей в начале августа оказалось на 9–39% меньше в сравнении с прежними тремя годами, несмотря на распродажи уходящих из России ретейлеров. Это следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК.

Поток посетителей стал на 11% меньше, чем в тот же период прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. С начала года торговые центры по всей стране в среднем посетили на 6% меньше человек, чем в 2021 году, и на 20% упала посещаемость по отношению к показателям 2019 года. Эксперты ожидают, что последняя неделя августа покажет рост данных, так как россияне начнут закупаться перед началом учебного года, но кардинально ситуацию не изменит.

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Ранее сообщалось, что просроченные продукты питания попадут в продажу — первым такое решил опробовать ретейлер "Магнит". В товарах, которые для употребления в пищу уже не подходят, заинтересованы производители кормов и удобрений. Цель — сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны.

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Татьяна Миссуми

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