Российская система ПВО сбила девять дронов ВСУ и перехватила снаряд РСЗО "Ольха"

За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено девять украинских беспилотников, а также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомлыновка и Горловка ДНР. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каменки Харьковской области", — сообщил Конашенков.