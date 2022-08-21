Российская система ПВО сбила девять дронов ВСУ и перехватила снаряд РСЗО "Ольха"
За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено девять украинских беспилотников, а также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомлыновка и Горловка ДНР. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каменки Харьковской области", — сообщил Конашенков.
Также накануне системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя, а также шесть беспилотников. Украинские дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области.
ТАСС / Виталий Невар