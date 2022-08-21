ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора" в районе Цукурино
Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации нацформирования "Правый сектор"*, который располагался в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора" в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе Донецкой Народной Республики. Также там было уничтожено десять единиц военной техники.
*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ