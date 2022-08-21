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21 августа, 10:39

ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора" в районе Цукурино

Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации нацформирования "Правый сектор"*, который располагался в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", — сказал он в ходе брифинга.

Войска России за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ

Войска России за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора" в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе Донецкой Народной Республики. Также там было уничтожено десять единиц военной техники.

*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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