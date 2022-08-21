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Опубликовано 21 августа 2022, 10:39
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ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора" в районе Цукурино

Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации нацформирования "Правый сектор"*, который располагался в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора" в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе Донецкой Народной Республики. Также там было уничтожено десять единиц военной техники.

*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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