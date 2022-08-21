ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Херсонской области
Вооружённые силы РФ уничтожили две американские гаубицы М777 на боевых позициях в районе Князевки Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Князевки Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. Также в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ в районе Посад-Покровского, ликвидировано 60 националистов и восемь единиц техники.
Специальная военная операция на Украине
Getty Images / Lennart Preiss