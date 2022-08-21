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Опубликовано 21 августа 2022, 10:29

ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Херсонской области

Вооружённые силы РФ уничтожили две американские гаубицы М777 на боевых позициях в районе Князевки Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Князевки Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. Также в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ в районе Посад-Покровского, ликвидировано 60 националистов и восемь единиц техники.

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Getty Images / Lennart Preiss

Николь Вербер
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