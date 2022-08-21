Близкий друг Дугина выдвинул неожиданные версии убийства его дочери Дарьи
Александр и Дарья Дугины за несколько часов до трагедии. Фото © Аким Апачев
Политолог Александр Дугин активно выступал за спецоперацию России на Украине, как и его дочь Дарья, которая накануне погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье после посещения вместе с отцом фестиваля "Традиция" в поддержку Донбасса. Директор Института политических исследований и близкий друг Дугина Сергей Марков в беседе с Лайфом заявил, что это могло стать причиной её убийства.
"Есть несколько версий. Первая, что это спецслужбы Украины, поскольку Дугин активно поддерживал СВО. Кстати, фестиваль "Традиция" был организован им и там все его выступления посвящены СВО. Сама Дарья тоже занимала активную гражданскую позицию, в Мариуполе была", — пояснил он.
По его словам, не следует сбрасывать со счетов и бытовую версию, какие-то личные конфликты. А третье предположение связано с позицией Дугина по Турции. Он на протяжении десятилетий поддерживал эту страну и Азербайджан, отметил Марков. С его точки зрения, данная линия в деле тоже возможна, если допустить, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
Марков подчеркнул, что ни разу не слышал от друга, что ему угрожали. Сейчас Дугин в больнице, потому как тяжело переживает смерть дочери. "Он в шоковом состоянии", — добавил политолог.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.