Близкий друг Дугина выдвинул неожиданные версии убийства его дочери Дарьи

Политолог Александр Дугин активно выступал за спецоперацию России на Украине, как и его дочь Дарья, которая накануне погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье после посещения вместе с отцом фестиваля "Традиция" в поддержку Донбасса. Директор Института политических исследований и близкий друг Дугина Сергей Марков в беседе с Лайфом заявил, что это могло стать причиной её убийства.

"Есть несколько версий. Первая, что это спецслужбы Украины, поскольку Дугин активно поддерживал СВО. Кстати, фестиваль "Традиция" был организован им и там все его выступления посвящены СВО. Сама Дарья тоже занимала активную гражданскую позицию, в Мариуполе была", — пояснил он.

По его словам, не следует сбрасывать со счетов и бытовую версию, какие-то личные конфликты. А третье предположение связано с позицией Дугина по Турции. Он на протяжении десятилетий поддерживал эту страну и Азербайджан, отметил Марков. С его точки зрения, данная линия в деле тоже возможна, если допустить, что целью преступников была не Дарья, а её отец.