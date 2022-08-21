Захарова: Украинский след в убийстве Дугиной подтвердит политику гостерроризма Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала смерть политолога и журналиста Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля в Подмосковье. По её словам, если в ходе расследования подтвердится версия об украинском следе, то речь пойдёт уже о политике государственного терроризма Киева.

"Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", — написала дипломат в своём телеграм-канале.