Захарова: Украинский след в убийстве Дугиной подтвердит политику гостерроризма Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала смерть политолога и журналиста Дарьи Дугиной при взрыве автомобиля в Подмосковье. По её словам, если в ходе расследования подтвердится версия об украинском следе, то речь пойдёт уже о политике государственного терроризма Киева.
"Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Причём, по её словам, фактов за эти годы накопилось уже предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия украинских структур в преступлениях.
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Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
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