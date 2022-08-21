Несколько азиатских стран лишились возможности покупать СПГ из-за высоких цен

Из-за роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не все страны могут себе позволить его покупку. Так, в течение недели индекс JKM, свидетельствующий о стоимости поставок топлива на территорию Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня, достиг почти $60 за один миллион BTU. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, этот показатель в 12 раз больше средней цены в летний период. Как считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, даже при цене в $50 за один миллион BTU "нет смысла использовать СПГ".

"Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии", — подчеркнул он.