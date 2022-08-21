Несколько азиатских стран лишились возможности покупать СПГ из-за высоких цен
Из-за роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не все страны могут себе позволить его покупку. Так, в течение недели индекс JKM, свидетельствующий о стоимости поставок топлива на территорию Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня, достиг почти $60 за один миллион BTU. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, этот показатель в 12 раз больше средней цены в летний период. Как считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, даже при цене в $50 за один миллион BTU "нет смысла использовать СПГ".
"Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии", — подчеркнул он.
Напомним, накануне цена газа в Европе достигла очередного максимума. Стоимость топлива в ходе торгов 19 августа превысила $2700 за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. "Газпром" прогнозирует, что при сложившихся обстоятельствах цены зимой на голубое топливо в Европе превысят уровень в $4000 за тысячу кубов.
ТАСС / Наиль Фаттахов