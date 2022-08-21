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21 августа, 09:15

Несколько азиатских стран лишились возможности покупать СПГ из-за высоких цен

Из-за роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не все страны могут себе позволить его покупку. Так, в течение недели индекс JKM, свидетельствующий о стоимости поставок топлива на территорию Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня, достиг почти $60 за один миллион BTU. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, этот показатель в 12 раз больше средней цены в летний период. Как считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, даже при цене в $50 за один миллион BTU "нет смысла использовать СПГ".

"Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии", — подчеркнул он.

Депутат Селезнёв спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $5000

Депутат Селезнёв спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $5000

Напомним, накануне цена газа в Европе достигла очередного максимума. Стоимость топлива в ходе торгов 19 августа превысила $2700 за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. "Газпром" прогнозирует, что при сложившихся обстоятельствах цены зимой на голубое топливо в Европе превысят уровень в $4000 за тысячу кубов.

Обложка ©

ТАСС / Наиль Фаттахов

Оксана Попова

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