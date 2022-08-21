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21 августа, 09:25

Британских солдат и их семьи призвали готовиться к войне с Россией

The Mirror: Британскую армию призвали готовиться к войне с Россией

Вооружённым силам Великобритании стоит быть наготове, поскольку дальнейшие события могут развернуться самым неожиданным образом. Например, уорент-офицер британской армии Пол Карни допускает начало войны с Россией. В связи с этим он призывает солдат и их семьи подготовиться, пишет газета The Mirror.

"Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А ещё важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую выпадает самая тяжёлая роль", — отметил Карни.

По его мнению, потенциальное развёртывание стоит начать обсуждать уже сейчас.

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Getty Images / Matt Cardy

Николь Вербер

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