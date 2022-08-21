Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом

Сейчас премьер находится в своей резиденции в Токио. От кого он мог заразиться инфекцией, не уточняется. Как отметили в кабинете министров, со вчерашнего дня Кисиду мучает кашель и небольшая температура. Однако назначать заместителя политик не планирует, он в состоянии продолжать выполнять обязанности премьер-министра страны.