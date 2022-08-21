Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заболел коронавирусом. Сегодня тест 65-летнего политика показал положительный результат. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.
Сейчас премьер находится в своей резиденции в Токио. От кого он мог заразиться инфекцией, не уточняется. Как отметили в кабинете министров, со вчерашнего дня Кисиду мучает кашель и небольшая температура. Однако назначать заместителя политик не планирует, он в состоянии продолжать выполнять обязанности премьер-министра страны.
Ранее Лайф писал о том, что коронавирус обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина. Тест шефа американского оборонного ведомства показывал положительный результат уже второй раз в этом году. Прежде Остин переболел ковидом в январе.
ТАСС / KIMIMASA MAYAMA