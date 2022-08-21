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21 августа, 09:18

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заболел коронавирусом. Сегодня тест 65-летнего политика показал положительный результат. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

Сейчас премьер находится в своей резиденции в Токио. От кого он мог заразиться инфекцией, не уточняется. Как отметили в кабинете министров, со вчерашнего дня Кисиду мучает кашель и небольшая температура. Однако назначать заместителя политик не планирует, он в состоянии продолжать выполнять обязанности премьер-министра страны.

71-летняя жена Байдена заболела коронавирусом

71-летняя жена Байдена заболела коронавирусом

Ранее Лайф писал о том, что коронавирус обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина. Тест шефа американского оборонного ведомства показывал положительный результат уже второй раз в этом году. Прежде Остин переболел ковидом в январе.

Обложка ©

ТАСС / KIMIMASA MAYAMA

Александра Васильева

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