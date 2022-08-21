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Опубликовано 21 августа 2022, 10:35
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Российские военные уничтожили "Калибрами" склад ВСУ с ракетами HIMARS под Одессой

Российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр".

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — заявил Конашенков.

ВСУ сделали склад боеприпасов в музыкальном училище
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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Кроме этого, было поражено три склада топлива ВСУ в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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