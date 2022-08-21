Российские военные уничтожили "Калибрами" склад ВСУ с ракетами HIMARS под Одессой
Российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр".
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Кроме этого, было поражено три склада топлива ВСУ в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ